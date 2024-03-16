Российские добровольцы обратились к путину. Фото:

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Ракурс

Російські добровольці оприлюднили спільне звернення до російського диктатора володимира путіна.

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Бійці легіону «Свобода росії», «Російського добровольчого корпусу» та Сибірського батальйону озвучили умову для можливих переговорів з ворогом. Вони наголосили, що в прикордонних регіонах росії кілька днів точаться бої, але Кремль намагається блокувати евакуацію місцевих жителів. Відповідна заява 16 березня з’явилася в Telegram-каналах добровольців.

Легіонери упевнені, що російська влада перешкоджає евакуації цивільних з Бєлгородської та Курської областей, щоб не «затьмарювати» картинку так званих виборів. А через амбіції путіна продовжують страждати і гинути мирні люди.

Ми закликаємо тебе припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій. Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Припини заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчі дільниці під бомби та артилерійські обстріли, — йдеться у заяві.

Також зазначається, що путін давно втратив свою легітимність, а «за нинішніх обставин зникла навіть і видимість виборчого процесу». Легіонери готові обговорювати з путіним майбутнє росії без диктатури та авторитаризму.

Якщо в тебе збереглися мужність і відповідальність — виходь із нами на зв’язок зручним для тебе способом, — заявили вони.

Нагадаємо, 12 березня російські добровольці, які воюють на боці України, розпочали спільну операцію у Бєлгородській та Курській областях. З 14 березня російський спротив закликав жителів Курської та Бєлгородської областей росії терміново евакуюватися у зв’язку з проведенням обмеженої військової операції.