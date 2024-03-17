Игнат рассказал о своей отставке с должности спикера Воздушных сил

https://racurs.ua/n193422-ignat-rasskazal-o-svoey-otstavke-s-doljnosti-spikera-vozdushnyh-sil.html

Ракурс

Юрій Ігнат розповів про свою відставку з посади речника Повітряних сил.

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Ноутбук, світло і камера — це основні інструменти, які постійно носиш з собою, буквально спиш із ними)). За два роки війни майже стерлись літери на клавіатурі, слабо тримає батарея, але написане, змонтоване і опубліковане з цього ноута назавжди увійшло в світову історію, яку сьогодні власною кров’ю пишуть українці.

Про те, що голос і обличчя Повітряних сил — речника Юрія Ігната — переводять на інший напрямок, сказав і командувач ПС Петро Олещук.

Там він працюватиме не менш успішно, — запевнив Олещук.

Ігнат був на посаді речника Повітряних сил з 2018 року. Нову посаду Юрія Ігната командувач не назвав. Як і того, хто буде новим речником ПС.

Раніше про звільнення написав також речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

З учорашнього дня (15 березня- «Ракурс») я вже не начальник відділу зв’язків з громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», де обстановка так само важка, але контрольована — завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку, — йдеться в повідомленні.

Він подякував командуванню Управління зв’язків з громадськістю, попередникам у відділі і колегам-журналістам.