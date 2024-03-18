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Самая большая европейская база НАТО будет построена в Румынии. Фото:
Крупнейшую европейскую базу НАТО начали строить в Румынии — Euronewshttps://racurs.ua/n193445-krupneyshuu-evropeyskuu-bazu-nato-nachali-stroit-v-rumynii-euronews.htmlРакурс
НАТО побудує найбільшу європейську базу в Румунії.
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Будівельні роботи на площі 2 тис. 800 га вже розпочалися. Ця база в майбутньому зможе розмістити 10 тис. військовослужбовців та їхні родини. Після такого розширення база «Михаїла Коґельничану» перевершить базу «Рамштайн» у Німеччині. Про це повідомляє Euronews.
Вартість проекту становить 2,5 млрд євро. На базі створять злітно-посадкові смуги, озброєні платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини й лікарню.
Спочатку на базі будують базову інфраструктуру — під’їзні шляхи та електромережі. Після цього почнуть будівництво нової злітно-посадкової смуги, яка буде паралельна тій, що вже існує. Злітні смуги об'єднають.
В Альянсі вважають, що розширення бази «Михаїла Коґельничану» має зміцнити східний фланг НАТО.
Нагадаємо, 7 березня Швеція офіційно приєдналася до НАТО, ставши 32-м членом Північноатлантичного альянсу. Раніше всі члени Альянсу прийняли протокол про вступ Швеції, останньою це зробила Угорщина.
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