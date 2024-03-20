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В Черном море нет российских военных кораблей, фото: Newssky.com.ua
Российские военные корабли отсутствуют в Черном море — ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n193501-rossiyskie-voennye-korabli-otsutstvuut-v-chernom-more-vms-infografika.htmlРакурс
В акваторії Азовського та Чорного морів станом на 6.30 сьогоднішнього дня, 20 березня, відсутні російські військові кораблі.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил Збройних сил України.
У Середземному морі наразі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 23 судна, з них вісім рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 12 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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