В Черном море нет российских военных кораблей, фото: Newssky.com.ua

https://racurs.ua/n193501-rossiyskie-voennye-korabli-otsutstvuut-v-chernom-more-vms-infografika.html

Ракурс

В акваторії Азовського та Чорного морів станом на 6.30 сьогоднішнього дня, 20 березня, відсутні російські військові кораблі.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил Збройних сил України.

У Середземному морі наразі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 23 судна, з них вісім рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 12 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.