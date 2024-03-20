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Ракурс
У Чорному морі немає російських військових кораблів, фото: Newssky.com.ua

Російські військові кораблі відсутні у Чорному морі — ВМС (ІНФОГРАФІКА)

20 бер 2024, 09:58
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В акваторії Азовського та Чорного морів станом на 6.30 сьогоднішнього дня, 20 березня, відсутні російські військові кораблі.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил Збройних сил України.

У Середземному морі наразі перебувають два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до восьми ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 23 судна, з них вісім рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 12 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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