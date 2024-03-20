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Вибух в Енгельсі, скріншот відео
Дрони атакували російський Енгельс, де розміщується військовий аеродром (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193500-drony-atakuvaly-rosiyskyy-engels-de-rozmischuietsya-viyskovyy-aerodrom-video.htmlРакурс
У Енгельсі Саратовської області рф в ніч на сьогодні, 20 березня, пролунали кілька гучних вибухів.
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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.
Водночас російська влада стверджує, що нібито над місто були збиті українські безпілотники й руйнувань та постраждалих немає.
У цьому місті розміщується аеродром російської стратегічної авіації.
Також у рф стверджують, що сили ППО нібито збили один безпілотник над Бєлгородською областю.