Вибух в Енгельсі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193500-drony-atakuvaly-rosiyskyy-engels-de-rozmischuietsya-viyskovyy-aerodrom-video.html

Ракурс

У Енгельсі Саратовської області рф в ніч на сьогодні, 20 березня, пролунали кілька гучних вибухів.

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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Водночас російська влада стверджує, що нібито над місто були збиті українські безпілотники й руйнувань та постраждалих немає.

У цьому місті розміщується аеродром російської стратегічної авіації.

Також у рф стверджують, що сили ППО нібито збили один безпілотник над Бєлгородською областю.