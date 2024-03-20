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Ракурс
Вибух в Енгельсі, скріншот відео

Дрони атакували російський Енгельс, де розміщується військовий аеродром (ВІДЕО)

20 бер 2024, 09:40
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У Енгельсі Саратовської області рф в ніч на сьогодні, 20 березня, пролунали кілька гучних вибухів.


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Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Водночас російська влада стверджує, що нібито над місто були збиті українські безпілотники й руйнувань та постраждалих немає.

У цьому місті розміщується аеродром російської стратегічної авіації.

Також у рф стверджують, що сили ППО нібито збили один безпілотник над Бєлгородською областю.

Джерело: Ракурс


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