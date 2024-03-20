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Ракурс
На ТОТ рашистам заборонили спілкуватися з місцевими жителями, фото: «Главком»

Окупантам заборонили спілкуватися з жителями ТОТ — ЦНС

20 бер 2024, 08:53
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На тимчасово окупованих територіях особовому складу російських загарбників заборонили розмовляти з місцевими жителями, якщо цього не вимагають посадові обов’язки.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що причиною такого рішення окупантів стала велика кількість інформації, яку місцеві жителі передають Силам оборони України, а з цим й посилення недовіри окупантів до цивільного населення. місцевих.

Це вкотре свідчить, що ворог досі не контролює захоплені території і є лише тимчасовим окупантом на цій землі. Таким чином всі його рухи все одно стануть відомі й розплата прийде до кожного, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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