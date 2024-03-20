На ВОТ рашистам запретили общаться с местными жителями, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n193499-okkupantam-zapretili-obschatsya-s-jitelyami-vot-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях особовому складу російських загарбників заборонили розмовляти з місцевими жителями, якщо цього не вимагають посадові обов’язки.

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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що причиною такого рішення окупантів стала велика кількість інформації, яку місцеві жителі передають Силам оборони України, а з цим й посилення недовіри окупантів до цивільного населення. місцевих.