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На ВОТ рашистам запретили общаться с местными жителями, фото: «Главком»
Оккупантам запретили общаться с жителями ВОТ — ЦНСhttps://racurs.ua/n193499-okkupantam-zapretili-obschatsya-s-jitelyami-vot-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях особовому складу російських загарбників заборонили розмовляти з місцевими жителями, якщо цього не вимагають посадові обов’язки.
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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що причиною такого рішення окупантів стала велика кількість інформації, яку місцеві жителі передають Силам оборони України, а з цим й посилення недовіри окупантів до цивільного населення. місцевих.
Це вкотре свідчить, що ворог досі не контролює захоплені території і є лише тимчасовим окупантом на цій землі. Таким чином всі його рухи все одно стануть відомі й розплата прийде до кожного, — наголошують у ЦНС.
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