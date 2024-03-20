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Защитники Украины ликвидировали более 433 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

Российская армия потеряла 700 человек за сутки (ИНФОГРАФИКА)

20 мар 2024, 08:29
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 433 тис. 90 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 700 осіб. Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 828 танків;
  • 13 тис. 58 бойових броньованих машин;
  • 10 тис. 714 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 17 одиниць РСЗВ;
  • 721 одиницю засобів ППО;
  • 347 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 8 тис. 355 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 922 крилаті ракети;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 14 тис. 198 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 738 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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