Рекрутинговый центр для ВСУ открыли в Запорожье

https://racurs.ua/n193497-rekrutingovyy-centr-dlya-vsu-otkryli-v-zaporoje.html

Ракурс

У Запоріжжі відкрився другий в Україні рекрутинговий центр до української армії. Він запрацював за адресою бульвар Центральний, 27.

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У центрі не вручатимуть повістки, а надаватимуть консультації про вакансії в армії та повний супровід до призначення на посаду.

Центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони, повідомляє Міноборони.

Громадяни можуть отримати тут інформацію про вакантні посади в українському війську та консультації щодо усіх питань.

У центрі працюватимуть двоє цивільних співробітників, які не можуть видавати повістки про мобілізацію, тому їхня функція буде суто комунікативна.

Перший рекрутинговий центр ЗСУ розпочав свою роботу у лютому цього року у Львові. За перший місяць його роботи туди звернулись майже 300 людей. Близько 50 з них ведуть перемовини з військовими частинами або оформлюють документи в ТЦК, а один вже призваний на службу.

Роботою у Силах оборони також цікавились троє громадян інших держав — їх сконтактували з Інтернаціональним легіоном.

Міноборони планує відкрити 27 центрів рекрутингу в першому півріччі 2024 року. У відомстві зазначають, що центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони.