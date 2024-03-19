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Рекрутинговый центр для ВСУ открыли в Запорожье
Рекрутинговый центр для ВСУ открыли в Запорожьеhttps://racurs.ua/n193497-rekrutingovyy-centr-dlya-vsu-otkryli-v-zaporoje.htmlРакурс
У Запоріжжі відкрився другий в Україні рекрутинговий центр до української армії. Він запрацював за адресою бульвар Центральний, 27.
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У центрі не вручатимуть повістки, а надаватимуть консультації про вакансії в армії та повний супровід до призначення на посаду.
Центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони, повідомляє Міноборони.
Громадяни можуть отримати тут інформацію про вакантні посади в українському війську та консультації щодо усіх питань.
У центрі працюватимуть двоє цивільних співробітників, які не можуть видавати повістки про мобілізацію, тому їхня функція буде суто комунікативна.
Перший рекрутинговий центр ЗСУ розпочав свою роботу у лютому цього року у Львові. За перший місяць його роботи туди звернулись майже 300 людей. Близько 50 з них ведуть перемовини з військовими частинами або оформлюють документи в ТЦК, а один вже призваний на службу.
Роботою у Силах оборони також цікавились троє громадян інших держав — їх сконтактували з Інтернаціональним легіоном.
Міноборони планує відкрити 27 центрів рекрутингу в першому півріччі 2024 року. У відомстві зазначають, що центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони.
Наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій професій, чиї знання та вміння потрібні у Силах оборони держави, — повідомили в Міноборони.
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