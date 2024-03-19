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Ракурс
Курск частично обесточен после работы российской ПВО

Курск частично обесточен после работы российской ПВО (ВИДЕО)

19 мар 2024, 22:31
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Російський обласний центр Курськ внаслідок атаки частково залишився без електроенергії.


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Місцева влада заявила про роботу ППО.

Міноборони рф повідомило, що «над Бєлгородською областю знищено 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 «Vampire» та одна ракета комплексу «Точка-У».

Вибухи у Білгородській та Курській областях прогриміли приблизно о 21.15. У деяких районах Курська трапилися перебої з електропостачанням, місцеві жителі сидять без світла, але, за словами губернатора Романа Старовойтова, всі служби вже розпочали ліквідацію наслідків.

Источник: Ракурс


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