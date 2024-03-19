Курськ після "бавовни" частково залишився без електроенергії

https://racurs.ua/ua/n193496-kursk-pislya-bavovny-chastkovo-zalyshyvsya-bez-elektroenergiyi-video.html

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Російський обласний центр Курськ внаслідок атаки частково залишився без електроенергії.

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Місцева влада заявила про роботу ППО.

Міноборони рф повідомило, що «над Бєлгородською областю знищено 10 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 «Vampire» та одна ракета комплексу «Точка-У».

Вибухи у Білгородській та Курській областях прогриміли приблизно о 21.15. У деяких районах Курська трапилися перебої з електропостачанням, місцеві жителі сидять без світла, але, за словами губернатора Романа Старовойтова, всі служби вже розпочали ліквідацію наслідків.