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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 433 тис. 90 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 700 осіб. Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 6 тис. 828 танків;
- 13 тис. 58 бойових броньованих машин;
- 10 тис. 714 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 17 одиниць РСЗВ;
- 721 одиницю засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 8 тис. 355 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 922 крилаті ракети;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 14 тис. 198 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 738 одиниць спеціальної техніки.
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