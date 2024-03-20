Захисники України ліквідували вже понад 433 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n193498-rosiyska-armiya-vtratyla-700-osib-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 433 тис. 90 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 700 осіб. Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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