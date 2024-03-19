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Ракурс
Росіяни спробували вкрасти український "Леопард", але втратили два тягачі

Росіяни спробували вкрасти український «Леопард», але втратили два тягачі (ВІДЕО)

19 бер 2024, 19:12
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Росіяни спробували вкрасти підбитий український танк, але при цьому втратили два тягачі.


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Одразу дві ремонтно-евакуаційні машини окупантів намагались вивезти з поля бою український Leopard 2 поблизу Тернів, повідомив на своєму ТГ-каналі блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Він опублікував відео про те, як оператори РУБпАК 12-ої бригади «Азов» зруйнували ворожі плани. FPV-дрони зупинили ворожі БРЕМ точними влучаннями у моторні відсіки.

Джерело: Ракурс


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