Росіяни спробували вкрасти український "Леопард", але втратили два тягачі

https://racurs.ua/ua/n193491-rosiyany-sprobuvaly-vkrasty-ukrayinskyy-leopard-ale-vtratyly-dva-tyagachi-video.html

Ракурс

Росіяни спробували вкрасти підбитий український танк, але при цьому втратили два тягачі.

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Одразу дві ремонтно-евакуаційні машини окупантів намагались вивезти з поля бою український Leopard 2 поблизу Тернів, повідомив на своєму ТГ-каналі блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Він опублікував відео про те, як оператори РУБпАК 12-ої бригади «Азов» зруйнували ворожі плани. FPV-дрони зупинили ворожі БРЕМ точними влучаннями у моторні відсіки.