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Росіяни спробували вкрасти український "Леопард", але втратили два тягачі
Росіяни спробували вкрасти український «Леопард», але втратили два тягачі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193491-rosiyany-sprobuvaly-vkrasty-ukrayinskyy-leopard-ale-vtratyly-dva-tyagachi-video.htmlРакурс
Росіяни спробували вкрасти підбитий український танк, але при цьому втратили два тягачі.
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Одразу дві ремонтно-евакуаційні машини окупантів намагались вивезти з поля бою український Leopard 2 поблизу Тернів, повідомив на своєму ТГ-каналі блогер та волонтер Сергій Стерненко.
Він опублікував відео про те, як оператори РУБпАК 12-ої бригади «Азов» зруйнували ворожі плани. FPV-дрони зупинили ворожі БРЕМ точними влучаннями у моторні відсіки.
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