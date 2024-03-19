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Россияне попытались украсть украинский «Леопард», но потеряли два тягача
Россияне попытались украсть украинский «Леопард», но потеряли два тягача (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193491-rossiyane-popytalis-ukrast-ukrainskiy-leopard-no-poteryali-dva-tyagacha-video.htmlРакурс
Росіяни спробували вкрасти підбитий український танк, але при цьому втратили два тягачі.
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Одразу дві ремонтно-евакуаційні машини окупантів намагались вивезти з поля бою український Leopard 2 поблизу Тернів, повідомив на своєму ТГ-каналі блогер та волонтер Сергій Стерненко.
Він опублікував відео про те, як оператори РУБпАК 12-ої бригади «Азов» зруйнували ворожі плани. FPV-дрони зупинили ворожі БРЕМ точними влучаннями у моторні відсіки.
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