Шахраї у Києві перепродували отриману нібито для військових частин допомогу

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У Києві шахраї зверталися до різних благодійних фондів із запитами нібито від військових частин, а отриману допомогу у вигляді тактичного знаряддя, медичного обладнання та аптечок перепродавали.

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Двоє киян, 1990 і 1992 років народження, надурили благодійників щонайменше на 1,7 млн грн.

Їх затримали, загрожує до 8 років позбавлення волі.

За даними слідства, підозрювані, не маючи жодного відношення до ЗСУ, надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин листи із запитом на отримання гуманітарної допомоги.

Представники благодійних фондів зв’язувалися із шахраями за вказаними ними номерами телефонів та домовлялися надати необхідну допомогу.

Надалі вони під виглядом представників військових частин, у військовій формі, з печатками нібито цих частин отримували від представників фондів тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, які реалізовували на власний розсуд.

При цьому оформлювали акт-прийому передачі допомоги. Як доказ надання допомоги від фонду військовій частині шахраї навіть погоджувались зробити спільне фото.

Шахрайство викрили, коли представники благодійного фонду зв’язалися з однією з військових частин, щоб підтвердити факт отримання допомоги, однак військові повідомили, що жодних листів до фонду не писали та допомоги не отримували.

Наразі встановлена причетність підозрюваних до семи епізодів шахрайства.