В Брюсселі не просувають тему переговорів з Києвом з огляду на протести фермерів та вибори до Європарламенту

https://racurs.ua/ua/n193489-v-brusseli-ne-prosuvaut-temu-peregovoriv-z-kyievom-z-oglyadu-na-protesty-fermeriv-ta-vybory-do.html

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У ЄС тихо опрацьовують сценарії інтеграції України з блоком.

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В Брюсселі не хочуть зараз гучно просувати цю тему з огляду на гучні протести фермерів та вибори до Європарламенту, що відбудуться у червні цього року, пише Politico.

Наразі європейські лідери йдуть на поступки, щоб заспокоїти розлючених фермерів. Наприклад, 18 березня країни ЄС домовилися про введення обмежень на продаж української сільськогосподарської продукції, що завдасть значного удару по її експорту. На зустрічі 27 урядових посланців Франція виступила на підтримку Польщі, попросивши обмежити імпорт української птиці, яєць, цукру і пшениці.

На запитання, чому вони поступилися, високопосадовці відповіли, що їхні лідери боялися, що протести фермерів можуть підживлювати нові популістські партії, такі як BBB у Нідерландах. Розмови про розширення блоку також зводять до мінімуму за три місяці до виборів в ЄС.

Тим не менш президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка балотується на другий термін, пообіцяла підготувати блок до зустрічі з Україною. У своїй промові про стан справ у ЄС у вересні минулого року фон дер Ляєн заявила, що це питання має бути вирішене «сьогодні, якщо ми хочемо бути готовими до завтрашнього дня», додавши, що «настав час для Європи знову мислити масштабно і писати нашу власну долю».

Україна, ставши членом ЄС, матиме один з найнижчих ВВП. Це створить величезне навантаження на політику згуртованості блоку — фінансування, яке перетікає від багатших регіонів до бідніших. Інтеграція України до блоку може означати, що протягом семи років до країни надійде близько 186 млрд євро з фондів ЄС. Майбутнє розширення означатиме, що всі нинішні країни ЄС «платитимуть більше, а отримуватимуть менше».

Єврокомісія мала опублікувати повідомлення про реформу перед розширенням наприкінці лютого, чого не сталося. Кілька країн попросили Комісію менше зосереджуватися на фінансових наслідках і майбутніх інституційних реформах. Тепер повідомлення має бути опубліковане завтра — на наступний день після того, як міністри європейських справ повинні були обговорити його.

Наприкінці червня європейські лідери підпишуть так званий стратегічний порядок денний для наступної каденції Єврокомісії і, зокрема, внутрішньоєвропейської реформи. Очікується, що Польща, яка перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС у 2025 році, почне закладати основу для розширення.