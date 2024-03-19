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Ракурс
Дерусифікацією Одеси займається екс-регіоналка, яка молиться за Кирила

Дерусифікацією Одеси займається екс-регіоналка, яка молиться за Кирила

19 бер 2024, 17:53
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У Одесі член історико-топонімічної комісії та заступниця голови комісії з духовності та культури — регіоналка, яка молиться за Кіріла.


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Рух «ЧЕСНО» розповів, що настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря УПЦ (МП) Надія Шевчик (Серафима) у 2010 році була обрана до Одеської міської ради від Партії регіонів.

Рух ЧЕСНО встановив, що Шевчик пропустила 40% засідань Одеської міської ради.

Вона також була головою комісії з культури, духовності та взаємодії з громадськими організаціями.

У 2014 році за даними ЗМІ, Шевчик виступила із заявою про так звану громадянську війну в Україні.

У 2015 та 2017 роках Надія Шевчик возила дітей з різних міст України у паломницький тур Росією.

У 2018 році у ЗМІ зазначила, що молиться за російського патріарха Кирила.

Джерело: Ракурс


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