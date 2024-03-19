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Дерусификацией Одессы занимается экс-регионалка, которая молится о Кирилле
Дерусификацией Одессы занимается экс-регионалка, которая молится о Кириллеhttps://racurs.ua/n193488-derusifikaciey-odessy-zanimaetsya-eks-regionalka-kotoraya-molitsya-o-kirille.htmlРакурс
У Одесі член історико-топонімічної комісії та заступниця голови комісії з духовності та культури — регіоналка, яка молиться за Кіріла.
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Рух «ЧЕСНО» розповів, що настоятелька Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря УПЦ (МП) Надія Шевчик (Серафима) у 2010 році була обрана до Одеської міської ради від Партії регіонів.
Рух ЧЕСНО встановив, що Шевчик пропустила 40% засідань Одеської міської ради.
Вона також була головою комісії з культури, духовності та взаємодії з громадськими організаціями.
У 2014 році за даними ЗМІ, Шевчик виступила із заявою про так звану громадянську війну в Україні.
У 2015 та 2017 роках Надія Шевчик возила дітей з різних міст України у паломницький тур Росією.
У 2018 році у ЗМІ зазначила, що молиться за російського патріарха Кирила.
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