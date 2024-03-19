Снаряди для України - половина з обіцяного мільйона приїде до кінця березня

https://racurs.ua/ua/n193487-snaryady-dlya-ukrayiny-polovyna-z-obicyanogo-milyona-pryyide-do-kincya-bereznya.html

Ракурс

Євросоюз передасть Україні половину з обіцяного мільйона снарядів до кінця березня.

.

Про це 19 березня повідомив у мережі Х речник із зовнішньополітичних питань ЄС Петер Стано.

Він зазначив, що цього року кількість переданих Україні боєприпасів має досягти мільйона.

Так, до кінця березня ми не поставили мільйон снарядів. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення, — заявив він.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС до кінця року поставить Україні мільйон боєприпасів для артилерії. Він зауважив, що, можливо, обіцянку не вдасться виконати вчасно, оскільки все залежить від швидкості виробництва.

Про те, що Європа найближчим часом зможе виробляти необхідну для України кількість боєприпасів, розповів 18 березня президент Чехії Петр Павел.

За його словами, Чехія намагається доставити боєприпаси Україні, «так швидко, наскільки це можливо», проте виробництво снарядів потребує часу та збільшення потужностей.

Але Україна потребує снарядів зараз. Ми не можемо чекати на європейські компанії, тому ми намагаємося знайти боєприпаси скрізь, де можемо. Доставити їх в Україну так швидко, наскільки це можливо. Але паралельно збільшуємо власні потужності, — сказав Павел.

Він зазначив, що очікує на збільшення виробництва в Європі в найближчий період.