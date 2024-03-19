Фермери готують Польщу до "Армагеддону"

https://racurs.ua/ua/n193486-fermery-gotuut-polschu-do-armageddonu.html

Ракурс

У середу, 20 березня, польські фермери проведуть сотні акцій протесту по всій Польщі. Протестувальники обіцяють заблокувати дороги в понад 500 населених пунктах. Серед іншого заблокують близько десяти найважливіших автошляхів, які ведуть до Варшави.

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У середу на нас чекає Армагеддон, — так описує польське видання RMF24 плани фермерів і публікує карту майбутніх протестів.

Фермери розпочали свої протести у лютому. Вони вимагають переглянути умови Зеленої угоди ЄС щодо сільського господарства, а також запровадити ембарго на збіжжя з України.

Востаннє масові протести у Польщі відбулися 7 березня.

Протестувальники продовжують вимагати скасувати «зелену угоду», надати їм компенсацію та врегулювати ринок, оскільки він «страждає від переповнення українським зерном». Фермери зазначають, що протест продовжиться щонайменше до 21 березня.

Біля дороги було розміщено майже 90 сільськогосподарських машин, пропускають лише поліцію, швидкі та прикордонників.

Поляки сподіваються, що до них з’явиться німецький уряд та допоможе їм вирішити «проблему».

Загалом в акціях протесту візьмуть участь майже 70 тис. фермерів.

Про те, що ЄС запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зерно з росії та білорусі, щоб заспокоїти фермерів та деякі країни-члени, повідомила раніше газета FT.

Це буде першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення росії в Україну і призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що знищить попит.

Financial Times пише, що тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх перероблення.

У 2023 році імпорт з росії зернових, олійних культур та їхніх похідних сягнув рекордних 4 млн тонн, що становить 1% від загального споживання в ЄС.

Євросоюз виробляє понад 300 млн тонн зернових та олійних культур на рік і є нетто-експортером перших, тому не має потреби в російському та білоруському імпорті.