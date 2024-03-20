ВСП защитил судью, разрешившего прослушивание в кабинете эксглавы ОАСК Вовка

https://racurs.ua/n193523-vsp-zaschitil-sudu-razreshivshego-proslushivanie-v-kabinete-eksglavy-oask-vovka.html

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Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) одноголосно відмовила у притягненні до відповідальності судді Геннадія Салая.

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Саме він дав дозвіл на прослуховування у кабінеті ексголови ОАСК Павла Вовка, повідомив Центр протидії корупції.

Після таких рішень уся наша ЦПК з партнерами боротьба з перезавантаження ВРП справді здається недаремною. Сподіваюся, таких рішень ВРП, які допомагають хоч якось підвищити віру українців у справедливість, ставатиме більше", — заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

У Центрі повідомили, що скаргу подали адвокат Ростислав Кравець разом з подругою Вовка, депутаткою від забороненої ОПЗЖ Антоніною Славицькою.

Так, той самий Кравець, який згадується на «плівках ОАСК», який вимагав визнати ЦПК «екстремістською організацією», а зараз поширює брехню про Віталія Шабуніна, — заявили у ЦПК.

У Центрі повідомили, що Кравець мав підозру у справі ОАСК, а Славицька згадується на плівках кілька разів. Зокрема, в одному з епізодів Вовк, ймовірно розмовляючи з екссуддею Одеського окружного адмінсуду Колесниченком, каже:

…ти, коли в п’ятницю приїдеш, у приймальні у Сергія Васильовича є дівчинка Антоніна (мається на увазі помічниця Ківалова Славицька Антоніна). У неї для тебе буде подарунок, добре?. Я правильно зрозумів, що ти назвав шість, а один, один — це наше з тобою, так? А, все, я зрозумів…

Скаргу на Салая відкрила ще кілька років тому стара ВРП. За це рішення голосували члени ВРП Павло Гречківський та Лариса Швецова, які теж згадуються на «плівках ОАСК.