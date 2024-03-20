Испания подвезет в Украину еще 19 танков Leopard 2

https://racurs.ua/n193532-ispaniya-podvezet-v-ukrainu-esche-19-tankov-leopard-2.html

Ракурс

Іспанія готує 19 додаткових танків Leopard 2 для України. Таким чином, загальна кількість переданих Іспанією таких танків для Збройних сил України збільшиться до 30 одиниць.

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Про це повідомляє видання Info Defensa з посиланням на оприлюднений список державного секретаря Іспанії.

Leopard 2 класифікуються Міністерством оборони Іспанії як неповноцінні бойові машини та розміщені на базі зберігання в Касетасі. Перед відправкою до України танки пройдуть відповідний ремонт на підприємстві Santa Bárbara Sistemas.

Орендовані танки Leopard 2 Іспанія почала отримувати у 1995 році за лізинговим контрактом для навчання. Загалом країна орендувала 108 танків Leopard 2 у варіанті A4. Проте, у 1998-у році Іспанія погодилась на придбання орендованої кількості танків та паралельно скоротити кількість нових танків Leopard 2E (A6).

На сьогодні, близько 60 танків залишаються на базі зберігання у Сарагосі, з яких 10 вже було передано Україні та ще 20 очікують на передачу.

Треба зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, Іспанія активно підтримує Україну озброєнням та фінансовими пакетами для закупівлі озброєння.

Іспанія також готує передачу нової партії бронетранспортерів М113 для потреб Збройних сил України. Повідомляється, що дві бронемашини були переобладнані у санітарні, а решта використовуватимуться за своїм призначенням.

Крім того, іспанське міноборони інформує, що до України вже відправили засоби протиповітряної оборони та обладнання для проведення морських операцій.