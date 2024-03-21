Саммит ЕС не одобрит конфискацию доходов от российских активов из-за позиции Венгрии

https://racurs.ua/n193535-vengriya-na-sammite-es-torpediruet-reshenie-o-konfiskacii-dohodov-ot-rossiyskih-aktivov.html

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На саміті ЄС, який відкривається в Брюсселі, навряд чи буде прийнято рішення про конфіскацію доходів від заморожених російських активів на користь України.

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Угорщина виступає проти спрямування цих коштів на купівлю зброї для ЗСУ, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на своє джерело.

За словами високопоставленого європейського дипломата, який говорив на умовах анонімності, серед більшості країн ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для українських військових.

Зараз Україна більше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відновлення. І ми прагнемо зробити все, щоб уникнути подальших руйнувань в України, — сказав він.

За словами джерела, Угорщина стверджує, що гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для ЗСУ.

Ще одним суперечливим питанням на саміті, за словами співрозмовника DW, стане дискусія про розширення ЄС.

Є країни-члени, які виступають проти того, щоб відкриття переговорів з Україною та Молдовою почалися за бельгійського головування в ЄС, — сказав він, відмовившись уточнити, про які країни йдеться.

DW нагадує, що головування Бельгії в ЄС триватиме до 1 липня, після чого воно перейде до Угорщини.