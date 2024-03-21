Производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000 начали в рф. Фото:

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Країна-агресор запустила масове виробництво тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000.

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Глава Міноборони рф Сергій Шойгу побував на підприємства оборонно-промислового комплексу у Нижньогородській області. Воєнний злочинець заявив, що з лютого 2024 року налагоджено масове виготовлення ФАБ-3000. Про це 21 березня повідомило російське відомство.

ФАБ-3000 — це некерована бомба, яку розробили ще в СРСР. Воєнні експерти рф заявляли, що цей боєприпас може скидати лише дальній бомбардувальник Ту-22М3, однак цей літак не вміє використовувати бомби з Універсальним модулем планування і корекції польоту (УМПК). Носієм бомб з цим модулем є бомбардувальник Су-34, однак цей літак не може скидати ФАБ-3000.

Російські медіа не виключають, що окупанти модернізують Су-34 та Ту-22М3 для бомби ФАБ-3000.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що російські окупанти почали застосовувати на фронті авіабомби FAB UMPB, на противагу використанню некерованих планерних бомб з уніфікованими модулями планування і корекції (UMPC).

Воєнні експерти вважають, що росіяни намагатимуться запустити серійне виробництво керованих авіабомб UMPB, щоб застосовувати це озброєння по всій лінії фронту.