рф запустить виробництво удосконалених авіабомб. Фото:

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Серійне виробництво удосконалених авіаційних бомб планує запустити росія.

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Окупанти в березні завдали удару по Мирнограду Донецької області трьома універсальними міжвидовими планерними боєприпасами (UMPB D-30SN), які були ракетами С-300. Ці вдосконалені керовані авіабомби, по суті, є перетвореною версією некерованих авіабомб FAB радянських часів. Про це повідомили в Інституті вивчення війни із посиланням на речника Таврійського угруповання українських військ капітан Дмитра Лиховія.

В ISW зазначили, що армія рф використовувала некеровані планерні бомби ще в січні цього року.

Також військові експерти нагадали, що так звані російські воєнкори почали застосовувати на фронті авіабомби FAB UMPB, на противагу використанню некерованих планерних бомб з уніфікованими модулями планування і корекції (UMPC).

Бомби UMPC ворог може запускати як з літаків, так і з реактивних систем залпового вогню «Торнадо-С» або «Смерч». В Інституті вивчення війни вважають, що росіяни намагатимуться запустити серійне виробництво керованих авіабомб UMPB, щоб застосовувати це озброєння по всій лінії фронту.

Нагадаємо, 3 березня російська авіація скинула керовану авіабомбу на Курахове Донецької області. Бомба поцілила по центу міста й пошкодила щонайменше 15 багатоповерхівок. Поранення дістали 16 осіб.