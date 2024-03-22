В ЕС нашли способ использовать замороженные активы рф для Украины, но не договорились о нем

https://racurs.ua/n193580-v-es-nashli-sposob-ispolzovat-zamorojennye-aktivy-rf-dlya-ukrainy-no-ne-dogovorilis-o-nem.html

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Лідери ЄС знайшли спосіб використати заморожені активи рф для надання військової допомоги Україні.

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В Єврокомісії пропонують надати на оборонну допомогу Україні 90% доходів від заморожених державних російських активів, а решту 10% використати для відбудови. Зокрема про це розповів журналістам Жозеп Борель — високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, пише «Голос Америки».

Якщо план схвалять, Україна може отримувати по 3 млрд дол. на рік на військові потреби, і перший транш цієї допомоги, як повідомляють ЗМІ, може надійти вже у липні.

Утім, лідери ЄС поки що не змогли домовитися про використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Лідери у Брюсселі домовилися «продовжити роботу» над планом використання прибутку від заморожених у Євросоюзі російських активів для допомоги Україні, йдеться у спільній заяві. Але конкретного рішення про це поки що немає.

Європейська рада вивчила прогрес щодо подальших конкретних кроків щодо використання в інтересах України доходів від російських заморожених активів, — йдеться у висновках за підсумками першого дня саміту.

Європейська рада продовжить роботу з пропозицій, що нещодавно надійшли від голови дипломатії ЄС і від Єврокомісії.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що розраховує на швидке розв’язання питання.

Ми маємо намір діяти швидко, щоб розв’язати це питання, — сказав він на прес-конференції за підсумками першого дня саміту ЄС.

План США

Bloomberg пише, що США пропонують G7 створити фонд для підтримки України із залученням росактивів

США запропонували союзникам випустити облігації на 50 млрд дол. за допомогою заморожених активів росії для допомоги Україні.

Облігації будуть забезпечені прибутком від заморожених суверенних активів росії.

Виручка від облігацій буде спрямована на підтримку України", — повідомляє агентство з посиланням на джерела, уточнюючи, що обговорення перебуває на початковій стадії.

Союзники Києва активно обговорюють варіанти використання заморожених активів росії для допомоги Україні, цьому, серед іншого, присвячений дводенний саміт лідерів Європейського союзу, що проходить у Брюсселі.