Террористов из «Крокуса» задержали возле границы с беларусью. Фото:

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Автомобіль терористів з «Крокус Сіті Хол» затримали біля кордону білорусі, а не у напрямку українського кордону.

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Білоруські спецслужби допомагали росіянам спіймати підозрюваних у теракті в Підмосков’ї 22 березня. Таку заяву 23 березня зробив посол Білорусі в російській федерації Дмитро Крутой, повідомляє «Белта».

За його словами спецслужби рб допомогли в затриманні, щоб підозрювані не могли перетнути «спільний кордон» білорусі та рф.

Активна взаємодія з п’ятниці здійснюється по лінії спеціальних служб. Керівник Комітету державної безпеки перебуває на прямому зв’язку зі своїм колегою. І фактично основним завданням минулої ночі було не дати терористам піти через наш спільний кордон. Таке завдання виконано, — заявив дипломат.

Нагадаємо, 23 березня російський диктатор володимир путін заявив, що підозрювані в теракті у підмосковному «Крокус Сіті Хол» нібито планували втекти у бік України, де для них «створили вікно для переходу кордону».

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що поширювана російською диктатурою версія про те, що виконавці теракту в Підмосков’ї тікали в Україну, «не витримує жодної критики».

Джерело: «Белта»