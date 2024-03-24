Польский политолог назвал четыре причины, почему поляки не сбивают российские ракеты в своем небе

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Польща могла збити російську ракету, що залетіла на її територію, якби вона загрожувала безпеці поляків.

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Про це 24 березня заявив радник міністра оборони Мечислав Бєнєк.

Ракети, якими оснащені F-16, могли збити цей обʼєкт, якби він залетів глибше і загрожував нашій безпеці, але через 39 секунд він покинув нашу територію, — заявив радник.

Вранці російська ракета, яка летіла на висоті 400 метрів зі швидкістю 800 км/год, залетіла на 2 кілометри вглиб території Польщі. Зафіксувавши її, у повітря підняли дві пари F-16 — два польські та два американські винищувачі.

Польща вимагатиме від рф пояснень у зв’язку з черговим порушенням повітряного простору країни, — МЗС Польщі. МЗС закликало росію припинити терористичні повітряні атаки на Україну, припинити війну і зайнятися своїми внутрішніми проблемами.

Сьогодні вночі одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі. Ракета залетіла у районі села Осердув у Люблінському воєводстві і перебувала там 39 секунд.

Польський політолог Ярослав Вольський назвав чотири причини, чому поляки не збивають російські ракети, які порушують їхній повітряний простір:

Щоб збивати ракети, потрібно повністю закрити повітряний простір Польщі, аби не поцілити в цивільні літаки. А в Польщі зараз функціонує 66 цивільних летовищ.

Уламки збитої ракети можуть поцілити в цивільних. Так само снаряд з літака, якщо не поцілить в ракету, може призвести до трагічних наслідків для цивільного населення.

Стріляючи, поляки розкрили б мапи радарів ППО і F-16, що полегшило б росіянам і білорусам пошук контрзаходів для зниження їхньої ефективності.

Протиповітряна оборона не покриває 100% країни. За словами Вольського, у Польщі вона відновлюється і знаходиться у поганому стані, як за кількістю, так і за якістю. Тому передусім захищатимуть важливі об'єкти, такі як військові аеропорти, командні центри, найбільші населені пункти, найважливіші об'єкти критичної інфраструктури (переважно енергетичні), райони військової мобілізації тощо.

Ситуація з ППО у Польщі, на думку Вольського, стане «стерпною» у 2028 — 2030 роках, а «досить непоганою» — лише у 2035 році.

О 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених сьогодні вночі авіацією дальньої дії Російської Федерації. Цілями ударів були міста Західної України, — йдеться в повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.