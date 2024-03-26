Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

https://racurs.ua/n193725-zelenskiy-uvolil-sekretarya-snbo-danilova.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

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Про це йдеться у відповідних указах на сайті Офісу президента, які опублікували 26 березня.

Також президент призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Раніше він працював у ГУР.

Данілов був секретарем РНБО з 3 жовтня 2019 року. У 1994—1997 роках був міським головою Луганська. За часів президентства Віктора Ющенка у 2005 році очолював Луганську ОДА.

Литвиненко з 4 квітня 2014 до 13 серпня 2019 — заступник Секретаря Ради національної безпеки та оборони України. З 13 серпня 2019 до 23 липня 2021 року — директор Національного інституту стратегічних досліджень. 23 липня 2021 року Литвиненка Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки.