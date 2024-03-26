Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси с поддельными документами

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Польські митники пропускають у ЄС підсанкційну деревину з Білорусі з підробленими документами.

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Деревину ввозять як казахстанську. Статистика свідчить, що після санкцій щодо деревини з білорусі суттєво «чомусь» зріс імпорт з Казахстану.

Польські митники кажуть, що не мають фізичної можливості перевіряти справжність усіх митних декларацій.

Про це йдеться у спільному розслідуванні «Радіо Свобода», Білоруського розслідувального центру та видання Gazeta Wyborcza.

У МВС Польщі відповіли, що за викладеними у запиті фактами розпочалася перевірка, але від подальших коментарів там утримались. Також журналісти встановили, що після санкцій щодо деревини з білорусі суттєво зріс імпорт у ЄС дерева з Казахстану.

Нагадаємо, раніше журналісти кількох видань намагалися встановити масштаби торгівлі між рф та білоруссю з країнами ЄС декількома групами товарів. Йшлося про зернові та СПГ. Ця торгівля досі не у списку санкцій ЄС.

Єврокомісія 22 березня висунула офіційну пропозицію підвищити тарифи на імпорт до ЄС зернових і олійних культур та продуктів їх переробки з росії та білорусі.

Майже у всіх випадках тарифи на російський та білоруський експорт до ЄС зростуть до 95 євро за тонну, йдеться у пропозиції. Комісія наголосила: хоча ці тарифи є достатньо високими, щоб на практиці придушити імпорт визначених агропродуктів до ЄС, вони не вплинуть на експорт до третіх країн.

Рішення покликане запобігти дестабілізації ринку ЄС через будь-яке майбутнє значне перенаправлення російської зернової продукції на ринок ЄС. Фермерська спільнота ЄС раніше висловила занепокоєння щодо цього ризику.

Запроваджені тарифи необхідні для боротьби з російським експортом незаконно привласненого зерна з території України, частина якого незаконно експортується на ринок ЄС, навмисно маркуючись як «російське», зазначила комісія.

Запропоновані сьогодні тарифи гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим, — запевнили у ЄК.

Також тарифи повинні не дозволити росії використовувати доходи від експорту зернових продуктів до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України.

Підвищені тарифи також стосуватимуться білорусі з огляду на тісні політичні та економічні зв’язки цієї країни з росією.

Транзит зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з росії та білорусі до третіх країн не підпадає під пропозицію. Так ЄС хоче залишитись «відданим справі сприяння продовольчій безпеці в усьому світі».

Тепер цю пропозицію розгляне Рада Європейського Союзу і після ухвалення Радою тарифи одразу почнуть застосовувати.