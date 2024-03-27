Санкции против Виктора Медведчука были введены в Европе. Фото:

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Ракурс

Санкції проти російської федерації запровадила Чехія.

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Чеський уряд 27 червня розширив національний санкційний список на двох фізичних і одну юридичну особу. До списку обмежень потрапили колишній український нардеп Віктор Медведчук, пропагандист Артем Марчевський та компанія «Голос Європи». Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає iROZHLAS.

Зазначається, що ці санкції повинні вдарити по проросійській мережі, яка намагалася розробити операцію впливу в Чехії, яка потенційно могла б вплинути на безпеку Чехії та Євросоюзу.

Медведчук керував низкою впливових мереж у росії й особисто пов’язаний із диктатором володимиром путіним. На території Чехії підсанкційні особи використовували «Голос Європи», а їхня діяльність демонструє довгострокові зусилля рф щодо впливу на демократичні процеси в Європі. Медведчук, Марчевський та вищевказана компанія прагнули вплинути на політичні процеси в Європарламенті.

Нагадаємо, Хорватія вирішила передати Україні 92-метрову яхту Royal Romance українського політика Віктора Медведчука. Після оцінки вартості судна його продадуть на аукціоні.

Джерело: iROZHLAS