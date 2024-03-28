В Германии взялись за экспортеров турбин Siemens в оккупированный Крым

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Прокуратура Гамбурга висунула обвинувачення п’ятьом особам у здійсненні всупереч санкціям експорту газових турбін Siemens до анексованого росією Криму.

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Інформагенція dpa повідомляється, що серед обвинувачених — четверо німців і один чоловік із громадянством Франції та Швейцарії, зокрема й один чинний співробітник компанії Siemens. За даними прокуратури, турбіни на суму 111 млн євро в період між листопадом 2015 і січнем 2016 року було відправлено з порту Гамбурга в Санкт-Петербург.

Офіційно було заявлено, що вони будуть використані в Тамані на півдні росії, проте пізніше з’ясувалося, що турбіни були встановлені на електростанціях у Севастополі та Сімферополі та послугували енергозабезпеченню окупованого регіону України. Прокуратура Гамбурга вважає, що обвинувачені знали про намір встановити турбіни в Криму в обхід санкцій.

На думку сторони обвинувачення, зловмисники діяли з наміром отримати «непрямий прибуток від продажу газових турбін, а також від перспективи укладення контракту на їх обслуговування», зазначає видання WirtschaftsWoche.

Водночас у Siemens заперечують, що знали про намір обійти санкції. Там стверджують, що компанію нібито ввів в оману російський замовник — «Технопромэкспорт». За словами представника Siemens AG, у компанії дізналися лише у 2016 і 2017 роках, що кілька із замовлених для використання в Краснодарському краї рф турбін «було переміщено до Криму російським партнером без згоди на це компанії Siemens».

За словами офіційного представника Siemens, усі п’ятеро обвинувачених свою провину заперечують.

У період, коли стався обхід санкцій, підрозділ Siemens Gas Turbine Technologies, що займається газовими турбінами і є спільним підприємством з російською компанією Power Machines, належав до акціонерного товариства Siemens AG. У цьому акціонерному товаристві до сьогоднішнього дня працює один з обвинувачених.

Пізніше підрозділ увійшов до відокремленого концерну Siemens Energy, а після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну його було продано.