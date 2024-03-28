Польские фермеры сняли блокаду одного из пунктов пропуска в день консультаций премьеров в Варшаве

https://racurs.ua/n193791-polskie-fermery-snyali-blokadu-odnogo-iz-punktov-propuska-v-den-vstrechi-premerov-v-varshave.html

Ракурс

У пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» польські фермери тимчасово завершили блокування вантажівок. Рух у цьому пункті пропуску відбувається у звичному режимі в обох напрямках.

.

На перетин кордону там очікують 120 вантажівок, повідомили в Держприкордонслужбі.

У чергах на пунктах «Ягодин», «Рава-Руська», «Угринів» стоять майже 370 вантажівок. На пунктах «Ягодин» та «Рава-Руська» польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують з України в Польщу, розповіли у ДПСУ.

Черги є і навпроти розблокованих пунктів пропуску, оскільки водії користуються ними активніше, ніж напрямками, що блокуються.

Попередні варіанти рішення щодо розблокування кордону будуть озвучені незабаром, проте для остаточного врегулювання це питання потребує додаткового часу, сказали в Мінагрополітики.

Ці повідомлення з’явилися на тлі переговорів у тристоронньому форматі Україна — Польща — Євросоюз щодо розблокування польсько-українського кордону. Крім цього, у Варшаві в канцелярії премʼєра 28 березня почалися польсько-українські міжурядові консультації, про які заявляли у Польщі наприкінці лютого.

До столиці Польщі на розмови з Дональдом Туском та його міністрами приїхав український прем'єр Денис Шмигаль з урядовою делегацією.

Через Великдень, який цьогоріч католики святкують 31 березня, на українсько-польському кордоні зріс пасажиропотік в обох напрямках на 8 тис. Через це виникають черги. Найбільш завантажені пункти пропуску — «Краківець» та «Шегині».