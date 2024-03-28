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Ракурс
Марьяна Безуглая, фото: социальные сети

Безуглая заявила, что ее заявку на выход из фракции вернули из-за «неправильного оформления»

28 мар 2024, 16:41
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Народний депутат Мар’яна Безугла стверджує, що подавала заявку на вихід із фракції «Слуга народу», але її повернули через «неправильне оформлення».


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Про це йдеться у повідомленні, котре Безугла сьогодні, 28 березня, опублікувала на своїй Фейсбук-сторінці.

Я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, «неправильно оформлена». Коротше, формально не відпускають, — зазначила вона. — З партії Слуга Народу вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання до керівництва фракції.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради віце-спікер Олександр Корнієнко оголосив, що жодних заяв про вихід з фракції «Слуга Народу» від Марʼяни Безуглої до президії парламенту не надходило. �

Источник: Ракурс


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