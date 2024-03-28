Безуглая заявила, что ее заявку на выход из фракции вернули из-за «неправильного оформления»

Марьяна Безуглая, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n193798-bezuglaya-zayavila-chto-ee-zayavku-na-vyhod-iz-frakcii-vernuli-iz-za-nepravilnogo-oformleniya.html

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Народний депутат Мар’яна Безугла стверджує, що подавала заявку на вихід із фракції «Слуга народу», але її повернули через «неправильне оформлення».

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Про це йдеться у повідомленні, котре Безугла сьогодні, 28 березня, опублікувала на своїй Фейсбук-сторінці.

Я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, «неправильно оформлена». Коротше, формально не відпускають, — зазначила вона. — З партії Слуга Народу вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання до керівництва фракції.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради віце-спікер Олександр Корнієнко оголосив, що жодних заяв про вихід з фракції «Слуга Народу» від Марʼяни Безуглої до президії парламенту не надходило. �