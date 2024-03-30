В сети показали приземленный РЭБом черный "шахед"

https://racurs.ua/n193878-v-seti-pokazali-prizemlennyy-ukrainskim-rebom-chernyy-shahed-video.html

Ракурс

У мережі показали приземлений РЕБом чорний «шахед». Відео опублікував Телеграм-канал BRITISHINTELLIGENCE.

.

Вперше російські нацисти почали запускати їх восени 2023 року під час атак на Київ. Це модернізовані ударні БПЛА.

Як повідомляв речник Повітряних сил Юрій Ігнат, ворог постійно вдосконалює свої безпілотники. Він припустив, що чорний колір загарбники використовували, щоб ускладнити роботу української ППО.

Чорний колір модифікованих «Шахедів» забезпечує не фарба, пояснював радіоінженер Сергій Бескрестнов («Флеш»).

Я дістався уламків чорного «Шахеда». Це зовсім інший матеріал, ніж іранські, і це не просто фарба. Товщина шару 6 мм. Зверху та знизу — 1 мм, а всередині світлий наповнювач товщиною 4 мм. Наповнювач схожий на дуже щільний пінополістирол. А чорні шари — на склотканину, просочену епоксидкою, — писав фахівець.

Шар дуже легкий і міцний, містить метал — на нього зреагував металошукач.