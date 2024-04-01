Агенты российского ГРУ причастны к так называемому гаванскому синдрому у дипломатов США и работников спецслужб

https://racurs.ua/n193917-agenty-rossiyskogo-gru-prichastny-k-tak-nazyvaemomu-gavanskomu-sindromu-u-diplomatov-ssha.html

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Співробітники російського ГРУ можуть бути причетні до випадків «гаванського синдрому» в американських і канадських дипломатів.

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Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider, Der Spiegel і передачі «60 Minutes» CBS News.

«Гаванський синдром» — неофіційна хвороба, яка може викликати запаморочення, нудоту, головний біль, проблеми зі слухом і координацією. Такі симптоми з 2014-го спостерігаються у співробітників посольств США і Канади в різних країнах.

ЗМІ з’ясували, що симптоми були в ті самі періоди і в тих самих місцях, куди приїжджали співробітники військової частини 29155 ГРУ. Саме цей підрозділ пов’язують з отруєннями «Новачком» Скрипалів у Великій Британії, а також бізнесмена Омеляна Гебрева в Болгарії.

Агенти ГРУ приїжджали в ті міста, де в американських дипломатів незабаром проявлявся «гаванський синдром» — головний біль, запаморочення, погіршення зору та інші симптоми, що виникали після дивного звуку.

Дві жертви бачили російських агентів перед атакою або одразу після неї і впізнали їх за фотографіями. Також виявилось, що один з російських агентів отримав держзамовлення на розробку «акустичної зброї».

Ще один інцидент стався у 2017 році в Китаї — в одного зі співробітників американського консульства, відповідального за зберігання секретної інформації, лікарі зафіксували «невідомий вплив навколишнього середовища, що спричинив черепно-мозкову травму». Розслідували зазначають, що інформація про китайські інциденти у них неповна.

Подібний випадок стався із дружиною американського дипломата у 2021 році у Тбілісі. Незадовго до нападу жінка помітила з вікна свого будинку чоловіка, у якому впізнала Альберта Авер’янова, сина командира частини Андрія Авер’янова. Також розслідувачі розповідають про ймовірні інциденти у 2021 році у Белграді та Ханої.

Крім описаних випадків журналісти повідомили, що заступник командира частини 29155 ГРУ Іван Терентьєв отримав держзамовлення на вивчення «потенційних можливостей нелетальної акустичної зброї при військових (бойових) діях у місті».

Автори також додають, що прямих доказів на користь причетності ГРУ до використання «акустичної зброї» немає, проте тепер «американська влада може переосмислити своє ставлення до «гаванського синдрому».

У березні 2023-го розвідка США заявила, що їй не вдалося знайти доказів зв’язку будь-якої іноземної держави із так званим «гаванським синдромом».