Российские пилоты "теряют" на собственной территории ракеты и авиабомбы по дороге в Украину

https://racurs.ua/n193927-rossiyskie-piloty-teryaut-na-sobstvennoy-territorii-rakety-i-aviabomby-po-doroge-v-ukrainu.html

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У Красноармійську Саратовської області зранку 31 березня знайшли уламки російської стратегічної ракети Х-101, фрагменти якої впали за 400 м від житлового будинку. Місцеві ЗМІ раніше написали, що це ніби був «збитий український безпілотник».

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У Бєлгородській області рф зафіксовано випадки падіння авіабомб з російських літаків, які летять бомбити Україну. Загалом за два останніх тижні російські літаки впустили на території цієї області терористичної федерації 14 авіабомб, повідомляє російське видання ASTRA.

Це відбувається під час бойових вильотів російської авіації для бомбардування території України.

Зокрема, 30 березня за два кілометри від села Крюково на Бєлгородщині знайшли дві 500-кілограмові фугасні бомби ФАБ-500. Також повідомляється, що 20 березня стало відомо про падіння ФАБ у селах Введенська Готня та Замостя.

Крім того, 21 березня дві авіабомби ФАБ-500 виявили поблизу села Антонівка Грайворонського міського округу та біля села Крюково Борисовського району.

Ще дві фугасні 250-кілограмові ФАБ-250 знайшли 22 березня неподалік села Шалаєво Валуйського міського округу та за 5 кілометрів від села Козинка цього ж округу.

25 березня біля села Смородино Яковлевського міського округу знайшли авіабомбу ФАБ-50. Та оскільки фото бомби не оприлюднили, то невідомо, чи правильно визначили її тип. Цього ж дня ФАБ-250 знайшли поблизу села Зибино Борисовського району. Також 27 березня неподалік села Безсонівка виявили авіабомбу ФАБ-500.

Ще одну ФАБ-250 вранці 28 березня виявили неподалік села Безіменно. Тоді, за даними ASTRA, понад 140 мешканців села були евакуйовані. До вечора авіабомбу вивезли та знищили. Цього ж дня ФАБ-500 знайшли у селі Нечаївка.

28 березня у Бєлгородському районі між селами Безсонівка та Весела Лопань виявили кориговану півторатонну авіабомбу КАБ-1500, яку впустив російський бомбардувальник.

Як пише «Мілітарний», падіння російських авіабомб на території рф, яка прилягає до кордону з Україною, пов’язане або з нештатним сходженням боєприпасів, або з неспрацюванням модуля управління УМПК, який росіяни встановлюють на свої авіабомби для збільшення дальності їх польоту та систематично завдають ударів ними по території України.