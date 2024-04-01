Симоньян получила подозрение от СБУ за призывы убивать украинских детей

https://racurs.ua/n193926-simonyan-poluchila-podozrenie-ot-sbu-za-prizyvy-ubivat-ukrainskih-detey.html

Ракурс

Служба безпеки задокументувала нові злочини російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка закликала до геноциду українців.

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Фігурантка очолює міжнародний рупор кремля — телеканал Russia Today і входить до медійного пулу диктатора путіна.

За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів. Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Фігурантка регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному Телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів.

Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста — Володимира Соловйова.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ у березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.