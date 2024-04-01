Видео с поцелуями – начальник ТЦК написал рапорт о переводе в боевую часть

https://racurs.ua/n193925-video-s-poceluyami-nachalnik-tck-napisal-raport-o-perevode-v-boevuu-chast.html

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В оперативному командуванні «Захід» повідомили, що начальник одного з ТЦК Рівненської області, який став відомим через відео з поцілунками, «з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин».

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При цьому наголосили: командування не має претензій до виконання офіцером завдань у межах покладених на нього службових обовʼязків.

Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці, — додали в оперативному командуванні.

Раніше мережею ширилося пікантне відео, на якому нібито начальник одного з ТЦК Рівненської області Олександр Ярмошевич почергово цілується із трьома жінками. Його прокоментували у Сухопутних військах ЗСУ. Там зазначили, що проводять службову перевірку.