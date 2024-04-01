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Ракурс
Видео с поцелуями – начальник ТЦК написал рапорт о переводе в боевую часть

Видео с поцелуями — начальник ТЦК написал рапорт о переводе в боевую часть

1 апр 2024, 13:55
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В оперативному командуванні «Захід» повідомили, що начальник одного з ТЦК Рівненської області, який став відомим через відео з поцілунками, «з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин».


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При цьому наголосили: командування не має претензій до виконання офіцером завдань у межах покладених на нього службових обовʼязків.

Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці, — додали в оперативному командуванні.

Раніше мережею ширилося пікантне відео, на якому нібито начальник одного з ТЦК Рівненської області Олександр Ярмошевич почергово цілується із трьома жінками. Його прокоментували у Сухопутних військах ЗСУ. Там зазначили, що проводять службову перевірку.

Надалі належна оцінка буде надана як змісту змонтованого відеоряду, часового проміжку, так і факту встановлення таємного відеоспостереження у службовому приміщенні, — зазначили у Сухопутних військах.

Источник: Ракурс


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