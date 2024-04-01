Відео з поцілунками - начальник ТЦК написав рапорт про переведення до бойової частини

https://racurs.ua/ua/n193925-video-z-pocilunkamy-nachalnyk-tck-napysav-raport-pro-perevedennya-do-boyovoyi-chastyny.html

Ракурс

В оперативному командуванні «Захід» повідомили, що начальник одного з ТЦК Рівненської області, який став відомим через відео з поцілунками, «з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин».

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При цьому наголосили: командування не має претензій до виконання офіцером завдань у межах покладених на нього службових обовʼязків.

Проте відзначаємо, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці, — додали в оперативному командуванні.

Раніше мережею ширилося пікантне відео, на якому нібито начальник одного з ТЦК Рівненської області Олександр Ярмошевич почергово цілується із трьома жінками.

Його прокоментували у Сухопутних військах ЗСУ. Там зазначили, що проводять службову перевірку.