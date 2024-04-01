У Monobank технічний збій, людям радять не проводити платежі

https://racurs.ua/ua/n193924-u-monobank-tehnichnyy-zbiy-ludyam-radyat-ne-provodyty-plateji.html

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У Monobankk опівдні 1 квітня стався технічний збій, людям радять не проводити платежі

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В обід понеділка, 1 квітня, у роботі monobank (Універсалбанк) виник технічний збій, який виражається у двох формах — або користувач не може увійти до програми (зависає на заставці), або після входу не може здійснювати платежі.

Зверху меню виникає повідомлення «Здається, наш кіт облажався. Спробуйте ще раз».

Про те, що у Monobank стався збій, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Трохи впали. Перепрошую:(- написав він у себе у Телеграм.

Користувачі повідомляють про перебої в роботі мобільного застосунку. У службі підтримки monobank збій підтвердили та запевнили, що технічні служби вже працюють над його усуненням.

Вибачте, будь ласка, зараз є складнощі на нашій стороні, які можуть позначитися на вашій роботі з додатком чи з проведенням платежів. Це питання вже передано на максимально високий рівень, і наші фахівці працюють, щоб якнайшвидше виправити. Будь ласка, дайте нам трохи часу, — пояснив менеджер monobank Олександр.

Він рекомендував почекати з проведенням платежів, а якщо кошти вже були надіслані та не дійшли — не проводить повторних перерахувань.

На питання про термін усунення збою, в Monobank кажуть, що проблема буде вирішена протягом дня.