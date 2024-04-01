Якщо телемарафон не змінить формат, його доведеться завершити

https://racurs.ua/ua/n193923-yakscho-telemarafon-ne-zminyt-format-yogo-dovedetsya-zavershyty-golova-komitetu-svobody-slova.html

Ракурс

Якщо до кінця 2024 року не буде продемонстровано, що телемарафон змінив формат, то треба буде думати над його завершенням.

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Про це розповів Ярослав Юрчишин в інтерв’ю РБК-Україна.

Він зауважив, що в кінці року уряд розглядатиме питання, чи варто продовжувати такий формат випуску новин, зокрема, через скорочення міжнародної фінансової допомоги.

На 2024 рік трансляція телемарафону вже профінансована державою, тож до кінця року його навряд чи завершать, хіба якщо самі телеканали вирішать припинити спільний проєкт.

З єдиним марафоном так само починає падати довіра до влади, і це цілком резонно, тому що ми оголосили, що єдиний марафон — це офіційне джерело. Це рупор влади. Якщо падає довіра до рупора, падає довіра до того, хто цей рупор тримає. Починає виникати питання, хто ще може інвестувати в марафон. Ми зараз бачимо низхідний трек використання єдиного телемарафону і висхідний трек використання соціальних мереж. А потім буде ще важче пояснити нашим міжнародним партнерам і своїм же людям, чому ми фінансуємо неефективну інформаційну політику, — сказав Юрчишин.

Раніше петиція про переспрямування коштів, виділених для телемарафонів «Єдині новини» та FREEDOM, на фінансування ЗСУ — набрала необхідні 25 000 голосів.

Автор петиції військовий Павло Білоус переконаний, що «Єдині новини» та FREEDOM — «надзвичайно дорогі» для державного бюджету. Він зазначив, що за 2022 та 2023 роки на них витратили 2,13 млрд грн.

За цю суму, можна було б купити понад 21 500 квадрокоптерів DJI Mavic 3000 — 4000 пікапів, стверджує він.

На 2024 рік фінансування телемарафонів обійдеться держбюджету в 1,5 млрд грн.