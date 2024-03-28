Видео с якобы "начальником ТЦК Ровенщины" проверят в Сухопутных силах

https://racurs.ua/n193792-skandalnoe-video-s-yakoby-nachalnikom-tck-rovenskoy-oblasti-proveryat-v-suhoputnyh-silah.html

Ракурс

Через відео з нібито «начальником ТЦК Рівненської області» проведуть перевірку.

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Про це повідомили 28 березня Сухопутні війська ЗСУ. Як зазначається, у мережі, з антиукраїнських джерел, шириться відео за участі ймовірно начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області.

З приводу оприлюдненого відео розпочато службову перевірку", — йдеться у повідомленні.

В Сухопутних військах обіцяють оцінити як зміст відео, так і факт встановлення в службовому приміщенні таємного відеоспостереження.

Також ініційовано звернення до відповідних правоохоронних органів щодо сприяння у розслідуванні та обʼєктивному, всебічному з’ясуванні всіх обставин події, — сказано в повідомленні.

Про зміст відео військові нічого не повідомили. «Цензор» та Hromadske пишуть, що першим відео опублікував проросійський блогер Анатолій Шарій, а згодом його підхопили інші маловідомі автори, переважно у Телеграм. Вони заявляють, що на відео зафільмований полковник Олександр Ярмошевич.

На відео чоловік у військовій формі (нібито Ярмошевич) спершу цілується з однією жінкою у військовій формі, а потім — з іншою. Події відбуваються, імовірно, на робочому місці військового.