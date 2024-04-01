PepsiCo открыла завод соленых закусок в рф, фото: Embajada de los Estados Unidos en Uruguay

https://racurs.ua/n193931-amerikanskaya-pepsico-otkryla-novyy-zavod-v-rf-smi.html

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У рф американська компанія PepsiCo запустила під Новосибірськом першу чергу заводу снеків та солоних закусок.

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Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС з посиланням на міністра сільського господарства регіону Євгена Лещенка.

Зазначається, що потужність виробництва становить 60 тис. тонн на рік.

Ще п’ять ліній планують відкрити згодом.

Підприємства нашої області поставляють туди спеціальну картоплю тих сортів, які є прийнятними для виробництва чіпсів, — заявив Лещенко.

Зазначається, що будівництво заводу розпочалося ще восени 2020 року й початку запустити перші черги планувалося у 2021 році. Інвестиції в проект раніше оцінювалися на суму понад 12 млрд рублів. У червні 2023 року місцеві чиновники повідомляли про завершення будівництва заводу

За словами Лещенка, спочатку проект був орієнтований зокрема і на постачання закордон, проте наразі не зрозуміло, коли підприємство вийде на проектну потужність, оскільки «виникли складнощі з постачанням технологічного обладнання».

Воно все імпортне, перебуває під санкційними обмеженнями, — зазначив він.

У березні 2022 року керівництво PepsiCo повідомило про припинення у рф продажу напоїв, інвестицій та рекламної діяльності. Проте згодом виробництво напоїв відновилося під новими назвами. При цьому компанія залишається одним із головних у рф виробників молочної продукції — їй належить бренд «Вімм-Білль-Дан».

У вересні 2023 року НАЗК внесло PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни. За підрахунками нацагентства, у перший рік повномасштабної війни PepsiCo збільшила свої доходи в рф до 2,59 млрд дол., а до бюджету рф було сплачено податків в розмірі понад 115 млн дол.