Константинопольский патриарх призвал к единой дате празднования Пасхи

Патриарх Варфоломей, фото: Ecumenical Patriarchate

https://racurs.ua/n193996-konstantinopolskiy-patriarh-prizval-k-edinoy-date-prazdnovaniya-pashi.html

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Константинопольський патріарх Варфоломій висловив жаль з приводу відсутності спільної дати святкування Великодня, котрий цього року за григоріанським календарем припав на 31 березня, а за юліанським — на 5 травня.

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Патріарх закликав християн східного і західного обряду до встановлення спільних часових рамок для відзначення свята. Про це повідомляє видання Catholic Culture.

Він висловив сподівання, що вже наступного року може бути досягнута домовленість про спільну дату.

У 2025 році за обома календарями Великдень припаде на 20 квітня.

Благаємо Господа Слави, щоб прийдешнє святкування Пасхи наступного року не було просто випадковим збігом, а стало початком єдиної дати її святкування як для східного, так і для західного християнства, — наголосив Варфоломій.

За його словами, у 2025 році церква відзначатиме 1700-річний ювілей скликання Першого Вселенського Синоду в Нікеї — серед ключових обговорень було питання про встановлення спільних часових рамок для святкування Великодня.

Ми налаштовані оптимістично, оскільки є добра воля та бажання з обох сторін. Бо, справді, скандально святкувати окремо унікальну подію єдиного Воскресіння Єдиного Господа! — наголосив Варфоломій.

Джерело: Catholic Culture