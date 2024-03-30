Почему Рождество у православных с католиками общее, а Пасха отдельно, рассказали богословы

https://racurs.ua/n193868-pochemu-rojdestvo-u-pravoslavnyh-s-katolikami-obschee-a-pasha-otdelno-rasskazali-bogoslovy.html

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Великдень цього року для Римо-католицької церкви припадає на 31 березня. Саме цього дня католики скажуть одне одному: «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!». Ці ж слова, але 5 травня, трохи більше як через місяць, скажуть одне одному православні. Спільне для католиків та православних одне: Великдень завжди святкується після весняного рівнодення.

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Українські греко-католики та православні перейшли на новоюліанський календар, втім Великдень і далі святкують окремо від римських католиків. Річ у тім, що календарна реформа стосувалася лише свят, чиє місце «непорушне», або «нерухоме», із «фіксованою датою», а є і «плаваючі» дати свят, обрахування яких залежить від дати Великодня і яке теж завжди вираховується окремо, повідомляє «Укрінформ».

Православні та католики святкують Великдень в різні дати саме через різницю в календарях — григоріанському і новоюліанському. Там різні підходи до визначення дати рівнодення: католики керуються більш астрономічно точною датою 21 березня, а православні пересувають її на два тижні — на 3 квітня, і це тягне «затримку» свята у останніх деколи на місяць і трохи більше. Наприклад, як у 2024 році.

При обрахуванні дати Великодня у римських католиків після переходу на григоріанський календар застосовано більшу астрономічну точність. Вони рахують датою рівнодення 21 березня. Крім того, у Східних церков існувало правило: Великдень обов’язково має бути після юдейської Пасхи і укладачі пасхальних таблиць враховували цей фактор. Римо-католики після Другого Ватиканського собору (1962−1965) (можливо, навіть раніше) офіційно відмовилися від прив’язки вирахування дати Великодня до юдейської Пасхи.

Українська греко-католицька церква, переходячи на новий календар, залишилася на святкуванні Великодня з українськими православними. Рим ніколи не заперечує проти того, щоб церкви східного обряду самі вирішували, який календар мати. Бо все ж в межах однієї країни правильно святкувати разом, і якщо вірянам треба дати час дійти до нової дати Великодня, то нехай це буде пізніше.

Отець Андрій Дудченко розповів «Укрінформу»: