Украина стала получать больше снарядов для немецких ЗРК «Гепард»

https://racurs.ua/n193867-ukraina-stala-poluchat-bolshe-snaryadov-dlya-nemeckih-zrk-gepard.html

Ракурс

Україна почала отримувати більше снарядів для німецьких ЗРК «Гепард».

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Влітку видання BILD повідомляло, що Німеччині не вистачає боєприпасів до зенітних самохідних установок «Гепард». Через дефіцит українські зенітники були змушені заощаджувати снаряди.

Незабаром у Міноборони ФРН заявили, що нарощують постачання. Днями у розмові з BILD офіцер ВСУ підтвердив, що постачання «Гепардів» боєприпасами справді дещо покращилося.

Це особливо важливо зараз, оскільки росія активізувала обстріл української інфраструктури.

Наприклад, атакувала ДніпроГЕС та Зміївську ТЕС під Харковом. «Гепарди» особливо добре виявили себе у боротьбі з іранськими дронами Shahed. Але їхня далекобійність обмежена, тому вони не допомагають від ракет.

Для цього у ЗСУ на озброєнні радянські комплекси С-300, а також західні Patriot, IRIS-T, SAMP/T та NASAMS. МЗС України закликає поставити країні більше систем ППО, особливо Patriot.