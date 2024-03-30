FPV-дроны 47 бригады уничтожили наземные роботизированные платформы россиян

https://racurs.ua/n193866-fpv-drony-47-brigady-unichtojili-nazemnye-robotizirovannye-platformy-rossiyan-video.html

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Окупанти почали застосовувати наземні роботизовані платформи з автоматичним гранатометом АГС-17.

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Обидва були знищені за допомогою FPV-дронів роти ударних БпЛА 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку.

Поки це поодинокі випадки застосування росіянами такої техніки.