Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
FPV-дроны 47 бригады уничтожили наземные роботизированные платформы россиян

FPV-дроны 47 бригады уничтожили наземные роботизированные платформы россиян (ВИДЕО)

30 мар 2024, 15:25
999

Окупанти почали застосовувати наземні роботизовані платформи з автоматичним гранатометом АГС-17.


.

Обидва були знищені за допомогою FPV-дронів роти ударних БпЛА 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку.

Поки це поодинокі випадки застосування росіянами такої техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров