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Ракурс
FPV-дрони 47 бригади знищили наземні роботизовані платформи росіян

FPV-дрони 47 бригади знищили наземні роботизовані платформи росіян (ВІДЕО)

30 бер 2024, 15:25
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Окупанти почали застосовувати наземні роботизовані платформи з автоматичним гранатометом АГС-17.


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Обидва були знищені за допомогою FPV-дронів роти ударних БпЛА 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку.

Поки це поодинокі випадки застосування росіянами такої техніки.

Джерело: Ракурс


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