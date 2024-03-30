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FPV-дрони 47 бригади знищили наземні роботизовані платформи росіян
FPV-дрони 47 бригади знищили наземні роботизовані платформи росіян (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193866-fpv-drony-47-brygady-znyschyly-nazemni-robotyzovani-platformy-rosiyan-video.htmlРакурс
Окупанти почали застосовувати наземні роботизовані платформи з автоматичним гранатометом АГС-17.
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Обидва були знищені за допомогою FPV-дронів роти ударних БпЛА 47 окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку.
Поки це поодинокі випадки застосування росіянами такої техніки.